Пожарные спасли человека из горящего дома в Луге в Ленобласти

МЧС спасли человека из горящего дома в Луге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области спасатели буквально за двадцать минут потушили пожар в жилом доме в городе Луга. В 22:30 часов в понедельник, 9 ноября 2020 года, на пульт МЧС 47-го региона поступило сообщение о возгорании в микрорайоне Городок. Горело деревянное здание. На место незамедлительно выехала бригада спасателей из 135 пожарной части.

- На место пожара прибыли восемь человек спасателей и две единицы техники. В доме горела обстановка квартиры на площади одного квадратного метра, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

С помощью специальной лестницы, спасатели помогли выбраться из горящей квартиры одному человеку. Получил ли он ожоги в результате пожара, на данный момент не сообщается.

В 22:55 часов пожарные успешно ликвидировали возгорание. К работе приступили специалисты, которые выясняют обстоятельства и причины возникновения пожара.