52 малыша с коронавирусом родились за время эпидемии в Санкт-Петербурге

В Петербурге родились 52 малыша с положительным тестом на коронавирус Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге за время эпидемии родились 52 малыша с положительным анализом на коронавирус. Сегодня беременные женщины с COVID-19 рожают в больнице Боткина и № 38 имени Семашко. При этом, тяжелобольных госпитализируют на Пискаревский. В ближайшее время планируется, что роддом №16 тоже начнет принимать рожениц с коронавирусом.

- Он и весной работал по этому профилю, поэтому глобально ничего переформатировать не придется, роддом можно развернуть буквально за пару суток. Но необходимость такая уже ощущается: свободных коек для инфицированных рожениц остается совсем немного, - приводит слова начальника отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Яны Панютиной газета "Петербургский дневник".

Известно, что всего за время пандемии в Петербурге с коронавирусом рожали или ждут родов 606 беременных женщин. Важно отметить, что ни один новорожденный не умер от COVID-19.