В Ленобласти завершился турнир полицейских по стрельбе

Силовики соревновались в стрельбе Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленинградской области завершились соревнования силовиков по лучшей стрельбе. В турнире принимали участие сотрудники полиции, Росгвардии, ФСИН, и судебные приставы. Лучших наградил лично начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин. Соревнования были приурочены ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

- Мероприятие проходило на базе спортивно-стрелкового комплекса «Русское оружие» в Ломоносовском районе Ленинградской области, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Соревновались силовики как в командном зачете, так и в личном зачете. Всего состязались 15 команд из ведомств, а в личном первенстве между собой за звание лучшего стрелка боролись почти 40 силовиков. Участникам предстояло показать свои умения в нескольких упражнениях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

В командном зачете первые три места заняли сотрудники ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России. В индивидуальном отличились лейтенант полиции Никита Рязанов, подполковник внутренней службы Евгений Чижиков, майор полиции Петр Пекутовский.