Санкт-Петербургский Политех переходит на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года

Политех переходит на дистанционное обучение до февраля 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) полностью переходит на дистанционное обучение. Как стало известно во вторник, 10 ноября 2020 года, такое решение принял ректор вуза Андрей Рудской в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в городе.

- Все студенты будут учиться дистанционно с 16 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года. Преподаватели и сотрудники будут работать в комбинированном режиме. Зимняя сессия также пройдет в онлайн-формате, - сообщила пресс-служба университета.

Также руководство вуза рекомендовало всем иногородним студентам, которые проживают в общежитиях Петербурга, вернуться на время удаленки домой, в свои города.

Учащиеся могут не волноваться за свои места в общежитиях – они сохранятся, но плата за проживание взиматься не будет. Отмечается, что в случае отъезда до 1 декабря университет покроет расходы на дорогу домой иногородним студентам.