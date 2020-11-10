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Происшествия

Двое ворвались в квартиру к петербургской пенсионерке и насиловали ее, пока та не начала истекать кровью

Полиция разыскивает двух молодых мужчин южной национальности
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция разыскивает двух жестоких насильников, которые напали на петербургскую пенсионерку

Полиция разыскивает двух жестоких насильников, которые напали на петербургскую пенсионерку

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга 61-летняя женщина стала жертвой жестокого изнасилования в собственной квартире. В понедельник вечером, 9 ноября 2020 года, пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что неизвестные мужчины ворвались к ней в дом и избили. Очнулась она в собственной крови.

- Женщина пояснила, что около полуночи двое мужчин пробрались в ее квартиру, расположенной в доме 23 по Вишерской улице, ударили по голове и в живот, после чего она потеряла сознание. Очнувшись, пенсионерка обнаружила, что лежит голая на полу с болью внизу живота и кровью, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Женщину госпитализировали в больницу. У нее диагностировали гематому затылка, закрытую травму головы, маточное кровотечение.

Пенсионерка описала своих обидчиков. Это были двое мужчин в возрасте 25-28 лет, оба южной национальности. Один был одет в темную куртку и шапку, второй в куртку серого или коричневого цвета.

Криминал