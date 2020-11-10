Средняя зарплата в Санкт-Петербурге выросла на три % и превысила 66 тысяч рублей

Жители Петербурга стали получать на 3% больше, чем год назад. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Свежие данные по уровню заработной платы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области опубликовал Петростат. По данным аналитической службы, несмотря на все экономические трудности, зарплата в обоих регионах росла. По итогам за 8 месяцев оказалось, что средний петербуржец получает больше 66 тысяч рублей.

- По отношению к прошлогоднему периоду, в период с января по август 2020 года зарплата в Петербурге увеличилась на 3,1 %, а в Ленобласти на 2,3 %, - пишут «Невские новости» со ссылкой на данные Петростата.

Что касается цифрового выражения, то средняя получка в городе составила 66 056 рублей, а в области – 47 431 рубль. При этом в России среднемесячная заработная плата составила 49 400 рублей.

При этом, обычно статистика учитывает деньги, начисляемые бухгалтерией до вычета налога на доходы физических лиц. То есть в реальности на руки люди получают на 13% меньше.