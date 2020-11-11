Живодерка ударила свою собаку кирпичом, а потом забила ногами в Красном Селе

Живодерка с садисткой жестокостью избила собаку в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/trashks

Жители Красного Села активно обсуждают в соцсетях живодерку, жестоко избившую своего пса. По словам горожан, в одном из домов на улице Спирина с ними соседствует неадекватная девушка, которая истязает собаку. Люди рассказывают, что неоднократно слышат жалобные визги лабрадора. Обеспокоенные жители дома достали записи с камер видеонаблюдения из парадной и, наконец, увидели страшное избиение воочию.

На видео заметно, как девушка с садисткой жестокостью хочет причинить боль собаке. Одного удара кирпичом по лицу ей оказалось недостаточно, и она стала забивать животное ногами.

- С «хозяйкой» пытались разговаривать, она хамит, посылает всех в жопу и говорит, что она сама будет решать судьбу собаки. Хочется надеяться, что этой звериной жестокостью заинтересуются не только защитники животных, но и правоохранители, - пишут администраторы многотысячного сообщества «Убежище. Красное Село», где опубликовали видео избиения собаки.

Судя по десяткам гневных комментариев, местные жители намерены пойти в полицию.