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Тело неизвестного существа выбросило на берег Финского залива

Петербуржцы гадают, что это за нечто
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы гадают, что за неизвестное существо выбросило на берег Финского залива. Фото: vk.com/sctvru

Петербуржцы гадают, что за неизвестное существо выбросило на берег Финского залива. Фото: vk.com/sctvru

По нескольким крупным сообществам Санкт-Петербурга во «Вконтакте» разлетелись фотографии неизвестного существа, тело которого выбросило на берег Финского залива в Сестрорецке. Оригинал появился в группе «Залив ТВ | Телевидение Курортного района» от подписчиков. Петербуржцы недоумевают, что это за нечто и делятся своими версиями.

Вроде бы, у этого нечто есть... клюв? Фото: vk.com/sctvru

Вроде бы, у этого нечто есть... клюв? Фото: vk.com/sctvru

- Да кабан где-то утоп, рыбы объели, а сейчас вынесло на наш берег.

- Я не представляю, как выглядит труп ребенка или животного, долго пролежавший в воде. Но по фото вижу, что это больше похоже на ребенка, нежели на животное.

- Это попугай со свернутой головой. Если увеличить фото, то отчетливо видно, что там есть клюв. А отличить животное от человека может любой нормальный человек!

Компетентных биологов среди очевидцев не было. Редакция «КП-Петербург» также в замешательстве от таинственного существа. Делитесь своими наблюдениями в комментариях.