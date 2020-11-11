Мощный пожар уничтожил сарай и баню в Лодейном поле

Спасатели за полчаса потушили пожар в Лодейном поле Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел на частной территории в городе Лодейное поле в Ленинградской области. В полночь среды, 11 ноября 2020 года, на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании на Республиканской улице. Бригада 132 пожарной-спасательной части выехала незамедлительно на место.

- Прибыв на адрес, спасатели увидели, что горят баня и сарай. В общей сложности огонь охватил 40 квадратных метров, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

Восемь пожарных и две единицы техники принялись тушить огонь. Оперативно справившись со своей работой, через полчаса после вызова, пламя было уже потушено.

По сообщению МЧС, информация о пострадавших в результате пожара не поступала. На данный момент на месте работает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лодейнопольского района, который выясняет причины возгорания.