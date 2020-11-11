Вице-губернатор Максим Шаскольский официально ушел из Смольного

Максим Шаскольский покинул правительство Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский официально ушел из Смольного. Последний рабочий день чиновника был 10 ноября. С 11 числа он более не работает в правительстве города по уважительной причине. Шаскольского «сватают» в Москву.

- Максим Шаскольский завершил работу в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга с 10 ноября 2020 года. Временное исполнение обязанностей по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования с 11 ноября 2020 года возложено на вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что Максима Шаскольского называют одним из главных претендентов на пост главы Федеральной антимонопольной службы России вместо Игоря Артемьева, который был освобожден от должности указом президента 9 ноября.

Напомним, что Шаскольский пришел в правительство Петербурга в начале 2019 года. До этого он был гендиректором «Петербургской сбытовой компании».