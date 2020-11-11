20 стационаров принимают больных с коронавирусом в Санкт-Петербурге

В Петербурге 20 стационаров принимают больных с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

20 стационаров, среди которых четыре - федерального подчинения, принимают больных с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Об этом 11 ноября заявил вице-губернатор Олег Эргашев. Также, по его словам, в городе остались свободными около 7% коек.

- В стационарах развернуть 9613 коек под прием инфекционных больных. 605 из них свободны, - заявил чиновник в ходе доклада перед депутатами ЗакСа.

При этом в Петербургских больницах и временном госпитале в Ленэкспо есть дополнительные места, где свободных коек уже почти 19%.

Только в Лэнэкспо развернуты 1295 коек. вскоре это число увеличат до 2500. Сейчас идет работа по подготовке еще трех павильонов - №№1,2 и3 к приему пациентов средней тяжести. В настоящий момент здесь идет разводка кислорода.

А при необходимости, больных с коронавирусом начнут принимать еще три федеральных медцентра: им. Алмазова, экстренной медицины МЧС им.Никифорова и НИИ Фтизиопульмонологии.