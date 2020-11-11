В Кронштадте школьники слегли с пищевым отравлением

В Кронштадте школу закрыли на карантин из-за пищевого отравления у учеников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Кронштадского района начала проверку по факту возможного отравления учеников в одной из школ города. По предварительным данным несколько детей были госпитализированы с признаками пищевой инфекции. Информацию подтверждают и в районной администрации.

- Сегодня, 11 ноября, в 422 школе группа учащихся не вышла на занятия. По предварительному диагнозу медицинских работников у школьников наблюдается ротавирусная этиология. В данный момент на территории школьного пищеблока работает Роспотребнадзор. Отобраны пробы для анализа продуктов, из которых были приготовлены блюда, - сообщает пресс-служба Администрации Кронштадтского района.

В течение среды все классы были изолированы друг от друга, дети между собой не общались. А с 12 ноября школа перейдет на дистанционное обучение. Для тех детей, которых родители не могут оставить дома, занятия будут проводить в школе с соблюдением всех мер предосторожности.