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Беглов наградил главу Горизбиркома Санкт-Петербурга, несмотря на критику ЦИК

Губернатор вручил Виктору Миненко орден Почета за заслуги перед государством
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Виктора Миненко наградили орденом Почета за заслуги перед государством.

Виктора Миненко наградили орденом Почета за заслуги перед государством.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил главу Городского избиркома Виктора Миненко орденом Почета за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность. При этом руководитель Центрального избиркома Элла Памфилова ранее обрушилась с критикой на петербургских коллег, признав их работу неудовлетворительной.

Глава ЦИК, мягко говоря, удивилась награждению Миненко.

- Я не могу в это поверить – этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовала даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие, - цитируют Памфилову в официальном Telegram-канале Центризбиркома.

Глава ЦИК заверяет, что губернаторы обычно согласовывают с ней желание наградить членов своего Избиркома, но в этот раз она не получала никакой информации.