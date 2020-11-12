Тепло и дожди придут в Санкт-Петербург 12 ноября 2020 года

Тепло и пасмурно в четверг 12 ноября в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге снова немного переменится погода. В четверг, 12 ноября 2020 года, в Северной столице пройдут небольшие дожди, при этом в городе будет относительно тепло. Осень пока что не собирается полностью уступать зиме, поэтому есть еще возможность успеть полюбоваться остатками желтых, опавших листьев.

- Сегодня, 12 ноября, метеорологические условия в Санкт-Петербурге продолжит определять теплый атмосферный фронт, неторопливо смещающийся к востоку. Его стараниями сохранится преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

В городе на Неве в четверг тепло - плюс 5-7 градусов, в Ленинградской области от 3 до 8 градусов тепла. Ветер при этом тоже теплый, юго-западный 2-7 метров в секунду.

В последний будний день, 13 ноября, в Петербурге даже может выглянуть солнце после утреннего тумана. День обещает быть без дождей и до 5 градусов тепла.