Пьяный водитель на легковушке врезался в маршруту на Типанова в Санкт-Петербурге

Пьяный водитель "Опель" врезался в маршрутку в Московском районе Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Вечером в среду, 11 ноября 2020 года, в Московском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. По рассказам очевидцев в социальной сети, виновник аварии стал водитель легковушки, который находился в пьяном состоянии за рулем.

- Пьяный человек врезался в маршрутку № 339 на улице Типанова в сторону проспекта Славы, - рассказал свидетель ДТП.

Другой свидетель рассказал, что в момент аварии ехал в маршрутке. После удара все пассажиры в салоне остались живы, никто не пострадал.

- Человек на "Опеле" представился полицейским, хотел на месте договориться, но денег у него не оказалось. Чем кончилось - не известно, я торопился, - отметил мужчина.

После удара передняя часть иномарки сильно смялась. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые устанавливали причину произошедшего.