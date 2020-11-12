Египтянин изнасиловал школьницу в гостинице в центре Санкт-Петербурга

Египтянин подозревается в изнасиловании школьницы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала гражданина Египта, подозреваемого в изнасиловании девочки. В среду, 11 ноября 2020 года, в правоохранительные органы обратился 55-летний мужчина, который рассказал, что над его дочерью-школьницей надругался неизвестный мужчина. Полиция начала проверку.

- Со слов заявителя, все произошло в период с 17:00 до 22:00 часов 7 ноября в гостинице, расположенной в доме 112 по Невскому проспекту. В одном из номеров мужчина по имени "Махаммед" изнасиловал его 16-летнюю дочь, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Делом занялся следственный комитет. В день заявления в 22:20 часов у здания гостиницы правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина, гражданин Египта.

Сейчас в номере подозреваемого проходит обыск. Мужчина находится под подпиской о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.