Двух кошек четверо суток просидевших на елках спасли в Ленинградской области

Двух кошек спасли с высоких елей после четырех суток заточения на дереве в Ленобласти / Фото: Кошкиспас

В Ленинградской области волонтеры спасли двух кошек, каждая из которых четверо суток просидела на верхушке ели. Об этом активисты "Кошкиспас" рассказали в четверг, 12 ноября 2020 года.

- Первый случай произошел в Выборгском районе, СНТ "Сосновый Бор". По звуку нашли примерно нужное дерево, позвонили заявительнице, уточнили, пошли осматриваться, - рассказали активисты.

Волонтеры быстро залезли на самый верх, пытались достать кота удавкой, но безуспешно. Иногда виднелись только светящиеся кошачьи глаза. Еще несколько попыток, и кот все же попал в удавку. Его спустили вниз и выпустили на свободу.

Вторая кошка оказалась домашней из Всеволожска. Увидев волонтеров, она спряталась в ветках.

- Всего пара тычков куда-то в шишки, чтобы вынудить кошку спуститься пониже, как я вдруг наблюдаю улетающий вниз шерстяной парашютик, собирающий ветки на своем пути. Потом приземление на газон и призовой забег по участку, - рассказали волонтеры.

После этого кошка прямиком бросилась в сторону своего дома и была такова.