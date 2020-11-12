«Газель» сгорела на КАД у съезда на Гостилицкое шоссе

"Газель" сгорела на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Огненное в прямом смысле происшествие случилось днем 12 ноября на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга в районе Гостилицкого шоссе. проезжавшие здесь автомобилисты заметили и сняли на видео, как на обочине полыхает «Газель».

- На внешней стороне КАД, после съезда на Гостилицкое шоссе сгорела «Газель». Служб пока нет, - сообщали очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Там же появилась и видеозапись инцидента. На съемке видно, как огонь вырывается из-под капота грузопассажирской «Газели», а рабочие-ремонтники, ехавшие на ней, высыпали на обочину, похватав вещи.

Водитель микроавтобуса пытался потушить огонь самостоятельно, но пламя оказалось слишком сильным для автомобильного огнетушителя. В итоге машина сгорела практически полностью.

По предварительным данным, при инциденте никто не пострадал. Официальной информации от ГИБДД по факту произошедшего не поступало.