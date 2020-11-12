Хулигана, который с пистолетом напал на женщину и ее ребенка в Пушкине, освободили от ответственности

Суд освободил от ответственности жителя Пушкина, напавшего на мать с ребенком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Садига Черкезова, который летом 2020 года напал на женщину с ребенком. Мужчина был пьян, а в руках он держал пистолет.

- Веером 6 июля Черкезов, будучи в состоянии опьянения, у дома 20 по ул. Генерала Хазова в Пушкине, демонстрируя пренебрежительное отношение к Н. и ее несовершеннолетнему сыну, из хулиганских побуждений высказывался грубой нецензурной бранью, используя в качестве оружия пистолет «МР-80-13Т» калибра 45 мм, который относится к категории огнестрельного оружия ограниченного поражения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Хулиган направлял оружие в сторону матери и ребенка, которые были этим сильно напуганы. Но этого ему показалось и нападавший избил женщину ногами и рукояткой пистолета.

Мужчине грозило до семи лет лишения свободы, но он сумел помириться с потерпевшими и возместить им вред так, чтобы они не возражали против прекращения дела. Суд эту просьбу удовлетворил.