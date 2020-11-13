Трупы двух парней нашли в квартире на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге

Полиция выясняет причину смерти двух парней в квартире в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга выясняет причину смерти двух парней, тела которых нашли в квартире дома на Измайловском проспекте. Вечером в четверг, 11 ноября 2020 года, на телефон экстренной службы поступил звонок от 26-летнего приезжего из Смоленска. Он рассказал, что в одной из комнат квартиры лежит два человека и не дышат.

- На место прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что данная квартира в доме 18 по Измайловскому проспекту сдается в поднаем. Тела парней нашли соседи, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские осмотрели трупы, на которых не было никаких признаков насильственной смерти. Личности умерших известны - это 24-летний житель города Никольское Ленинградкой области и и 27-летний приезжий из Нижегородской области.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.