Financial Times включила СПбГУ в список 100 лучших бизнес-школ мира

Ректор СПбГУ Николай Кропачев сообщил о попадании вуза в топ лучших бизнес-школ мира. Фото: spbu.ru

Престижная деловая газета Financial Times, известная на всю планету, поделилась топ-100 лучших мировых программ Executive MBA на 2020 год, то есть мест с наиболее добротным бизнес-образованием. На 93-й позиции оказался СПбГУ. Кроме этого петербургский вуз, а точнее – Высшая школа менеджмента заняла 48 строчку среди бизнес-школ по всей Европе.

СПбГУ начал движение к такому результату с 2005 года после поручения президента Владимира Путина создать школу бизнеса мирового уровня для подготовки национальной элиты управленческих кадров.

- Попадание в Financial Times это, прежде всего, заслуга всего преподавательского состава, слушателей и выпускников программы. Благодаря поддержке на государственном уровне мы достойно справились с этой задачей и ставим перед собой новые амбициозные цели, - цитируют ректора Николая Кропачева в пресс-службе СПбГУ.

Добавим, что критерии попадания в рейтинг престижной газеты разнообразны: средний уровень доходов и карьерный рост выпускников, процент преподавателей с ученой степенью, уровень научных исследований в школе и так далее.