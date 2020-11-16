«Фольксваген» вылетел на тротуар, перевернулся и врезался в дом на Новочеркасском проспекте

"Фольксваген" вылетел на газон на Новочеркасском проспекте. Фото: vk.com/spb_today / "Мегаполис"

Громкий удар потревожил жителей одного из домов по Новочеркасскому проспекту поздним вечером воскресенья. Причиной беспокойства стал белый «Фольксваген Поло», врезавшийся в стену здания. До этого машина успела вылететь на тротуар, пропахать газон с кустами и в довершение перевернуться на крышу.

- На Новочеркасском проспекте автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Случайные прохожие, оказавшиеся на место инцидента, сняли видео последствий неудачного «полета» иномарки. На кадрах записи видно, что у машины выворочено переднее правое колесо, которым пришелся удар о поребрик.

Сам водитель иномарки судя по всему не пострадал и вместе с сотрудниками ГИБДД осматривал разбитую машину, попутно предоставляя объяснения полицейским.

В каком состоянии мужчина был в момент поездки, установит экспертиза.