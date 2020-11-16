Закопанный по шею труп женщины нашли в лесу у Юнтолово

Закопанный в землю труп женщины нашли в Юнтолово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Закопанный в лесу труп женщины обнаружил житель Юнтолово. Гуляя в по территории, расположенной на границе Курортного и Приморском районов Санкт-Петербурга, мужчина увидел торчавшую из земли голову. Увидев страшное, он сразу позвонил в полицию.

- 15 ноября в 15:03 через службу 112 поступило сообщение о том, что в лесном массиве Юнтолово обнаружен труп человека. Звонивший пояснил что в лесном массиве в 500 метрах от съезда на Юнтолово в сторону Сестрорецка, обнаружен предмет, похожий на человеческую голову, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По прибытию на место происшествия в 500 метрах от Коннолахтинской дороги обнаружен закопанный труп неизвестной женщины, на вид 40-45 лет с черными волосами.

Известно, что погибшая была одета в спортивный костюм, футболку и носки. Труп был закопан в землю по голову. В кармане кофты обнаружена цепочка из желтого металла. Обуви не оказалось.

Явных признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. Труп отправили в морг.