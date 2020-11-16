64 класса остались на удаленном обучении в Петербурге

В понедельник, 16 ноября, в Санкт-Петербурге уменьшилось число школьных классов, которые учатся дистанционно. Фото: Александра СУРИС

В понедельник, 16 ноября, в Санкт-Петербурге уменьшилось число школьных классов, которые учатся дистанционно. Еще в пятницу, 13 ноября, таких было 69, а теперь их на 5 меньше.

- На 16 ноября в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 64 класса в 27 школах. Это 0,32 процента от общего количества классов во всем городе, - рассказала пресс-секретарь комитета по образованию Анна Миронова.

Тем не менее, цифры все время меняются. Например, в прошлый понедельник, 9 ноября, на удаленке находилось 58 коллективов, во вторник, 10 ноября, их количество увеличилось до 75. Уже в среду, 11 ноября, уменьшилось до 67 школьных классов, а в четверг, 12 ноября, добавился еще один.

Детских садов, которые переводят группы на карантин, с каждым днем становится больше. В пятницу таких было 13 в 8 учреждениях. А в понедельник уже закрыто 15 групп в 10 детских садах. По заявлению родителей 10600 ребят находятся дома на смешанном формате обучения.