МЧС предупреждает о мокром снеге и дожде в Ленобласти

Сильного снегопада не будет, но гололед ожидается. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС с подачи синоптиков опять предупреждает об ухудшении погодных условий в Ленинградской области. 17 ноября гидрометцентр опять обещает мокрый снег, дожди и гололед. Такая погода будет на Северо-Западе до среды, когда резко потеплеет, но всего на пару дней.

- На западе области во вторник пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На востоке ночью и днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...+2 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Ввиду неблагоприятных погодных условий, повышается вероятность ДТП на областных трассах. Водителей просят соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию до других машин.

18 ноября также возможен гололед, но днем, вместе с потеплением, прибавится еще и дождь с сильным ветром, порывами 15-20 метров в секунду. 19 числа будет еще теплее, до +10 градусов, но дожди и ветер никуда не денутся.