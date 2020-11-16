8-летний мальчик упал с трехметровой высоты на скалодроме в ТЦ Петербурга

ЧП на аттракционе скалодром произошло в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

На аттракционе в одном из торговых центрах в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП. Вечером 12 ноября на скалодроме с высоты трех метров сорвался ребенок. 8-летний мальчик чудом остался жил, но получил многочисленные травмы и срочно был госпитализирован в больницу. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как сообщили в СУ СКР по Санкт-Петербургу, сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление лица или лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

- Расследование уголовного дела продолжается, - добавили следователи.