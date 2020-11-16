ЗакСу рекомендовано принять поправки к бюджету Петербурга на 2021 год

Депутаты предлагают перераспределить 1,252 миллиарда рублей из Резервного фонда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Парламент Петербурга подготовился ко второму чтению проекта бюджета на 2021 год и плановые 2022-2023 годы. На заседании, которое пройдет в среду, 18 ноября, депутаты рассмотрят 33 изменения, которые предлагают внести в главный финансовый документ региона губернатор и сами законотворцы.

– Закон о бюджете – это документ стратегического значения, но сегодня он приобрел особое, жизненно важное содержание: речь идет не только о комфорте, но и о здоровье и безопасности людей, – подчеркивает председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. – В этот раз нам придется беспрецедентно жестко определять приоритеты: мы не можем позволить себе даже тени популизма.

Из числа предложений бюджетно-финансовый комитет ЗакСа поддержал те, что предусматривают дополнительные расходы на здравоохранение, образование, соцполитику, культуру и благоустройство. На эти цели губернаторской поправкой предлагается добавить шесть миллиардов рублей. Запланировали увеличить траты и на социальную и транспортную инфраструктуру.

Кроме того, депутаты предлагают перераспределить 1,252 миллиарда рублей из Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга. Из них четверть миллиарда собираются отвести медицинскому оборудованию. Остальную сумму хотят распределить между школами, благоустройством и озеленением, сохранением культурного наследия, ремонтом помещений полиции и судов, а также ассигнованиями пожарным и Поисково-спасательной службе. Кроме того, отдельной строкой предлагают прописать освещение стадиона в Металлострое.

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