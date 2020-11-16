Елизаветинскую больницу оштрафовали на 100 тысяч за несоблюдение коронавирусных мер

Ежедневное количество пациентов в отделении превышало 21 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Калининский районный суд Петербурга оштрафовал Елизаветинскую больницу на 100 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

В середине сентября в больнице на улице Вавиловых проводили санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты нашли там множество нарушений. Так, ежедневное количество пациентов в отделении превышало 21 человека: 21 и 24 августа там находилось по 43 пациента. Некоторых больные размещались в коридорах, что недопустимо.

При запасе медицинских шапочек в учреждении уборщик использовал тканевую косынку, которую ежедневно стирал дома. Также в августе не проводилась обработка постельных принадлежностей в трех отделениях.

Кроме того, лабораторное обследование одного из пациентов, который контактировал с больным коронавирусом, провели только на 13 день с момента контакта. При том, что у него были все симптомы инфекции.

В Объединенной пресс-службе судов отметили, что защитник больницы вину признал и не оспаривал установленные нарушения. Но просил учесть трудное финансовое положение учреждения и невозможность выполнения указаний в предписании в полном объеме.

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