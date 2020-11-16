Дополнительные койки для реанимации оборудуют в госпитале в «Ленэкспо»

Дополнительные реанимационные койки появятся во временном госпитале в "Ленэкспо". Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев поручил городскому комитету по здравоохранению увеличить число реанимационных коек во временном госпитале в «Ленэкспо». Их планируют установить в трех павильонах – с номерами 1,2 и 3. Все из-за роста заболеваемости коронавирусом, на фоне которого в аптеках даже фиксируют дефицит некоторых препаратов.

- Кроме того, до конца ноября 2020 года планируется привлечь дополнительные коечные мощности федеральных стационаров. Сегодня Университет имени Павлова Минздрава России увеличивает число развернутых коек еще на 50 – в учреждении под COVID-19 теперь есть 250 мест для больных COVID-19, - цитируют вице-губернатора в пресс-службе Смольного.

Вдобавок Комздраву поручили поскорее презентовать проект по созданию Ситуационного центра, который будет отвечать за коммуникацию с медучреждениями, подведомственными районным администрациям, а также вести мониторинг и анализ данных по коронавирусу.