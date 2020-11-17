Больше 300 детей-сирот усыновили за 2020 год в Санкт-Петербурге

Детский омбудсмен сообщила, что в Санкт-Петербурге неохотно усыновляют детей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: Артем КИЛЬКИН

Детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала, что за 2020 год, а точнее с 1 января по 1 октября, в городе усыновили 334 ребенка. Всего же в региональном банке данных о сиротах сейчас состоят 1 252 юных жителя Северной столицы. При этом 437 детей имеют инвалидность – это 35%. Больше всего в городе тех воспитанников детских домов, что старше 10 лет – таковых 971 человек. Охотнее всего усыновляют здоровых малышей.

Свежая статистика по петербургским сиротам. Фото: vk.com/spbdeti_org

- С 1 января по 1 октября 2020 года органы опеки и попечительства выявили и учли 554 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 334 ребенка уже устроены в семьи, 31 ребенок усыновлен гражданами РФ. В семьи с удовольствием берут на воспитание малышей без серьезных заболеваний. Найти мам и пап для детей старшего возраста, ребят с ограниченными возможностями здоровья, братьев и сестер по-прежнему крайне сложно, - сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Добавим, что Анна Митянина обещает усилить работу по спецподготовке и сопровождению приемных родителей.