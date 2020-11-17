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Национальные блюда стран СНГ представили на гастрономической ассамблее в Санкт-Петербурге

А в рамках проекта «Петербургская кухня» опытные повара представили рецепты блюд, характерных именно для Северной столицы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Гастрономическая ассамблея прошла в Санкт-Петербурге.

Гастрономическая ассамблея прошла в Санкт-Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с размахом прошла гастрономическая ассамблея, на которой лучшие повара из стран СНГ представили свои блюда. На «пир богов» попали кулинарные эксперты, блогеры и журналисты. Отдельное внимание организаторы отвели исключительно петербургской кухне, которая началась формироваться со времен Петра I.

В меню были деликатесы из Средней Азии, Закавказья и петербургской кухни

В меню были деликатесы из Средней Азии, Закавказья и петербургской кухни

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ведь город строила вся Россия да и вся Европа, - рассказывает глава комитета по внешним связям Северной столицы. – И помимо смешения наций, народности, произошло смешение кухонь. И каждый исторический этап добавлял какую-то свою изюминку. Поначалу влияние оказывали финская и французская кухни. Гастрономическая ассамблея у нас первая у нас, но не последняя, будем надеяться. Благодаря этому во многих ресторанах появилось меню с исключительно петербургской кухней, которую может отведать любой желающий.

Съесть лакомства могли только избранные посетители.

Съесть лакомства могли только избранные посетители.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Цель у пиршества одна – продвинуть Санкт-Петербург в богатейшем списке кухонь всего СНГ. Добавим, что полюбоваться на всевозможную еду и, вероятно, тут же проголодаться можно в фотогалерее на сайте «Комсомолки».

Нам фотокорреспондент так и не рассказал, насколько вкусны деликатесы!

Нам фотокорреспондент так и не рассказал, насколько вкусны деликатесы!

Фото: Олег ЗОЛОТО