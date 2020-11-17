Жилком объяснил повышение тарифов на капремонт в 2021 году Санкт-Петербурге

Жилищный комитет прокомментировал решение увеличить плату за капремонт в Санкт-Петербурге в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жилищный комитет Санкт-Петербурга объяснил решение повысить тарифы на капитальный ремонт в городе в 2021 году на три рубля. Напомним, полный список новых размеров взноса «Комсомолка» публиковала отдельно – они составят от 11 до 12 рублей за квадратный метр.

- Установленный ранее платеж за капремонт не соответствовал своему экономическому обоснованию и не покрывал те виды работ, которые были предусмотрены региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о чем Жилкому неоднократно указывали в Минстрое России, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе комитета.

Как рассказали в Жилкоме, за последние годы в Санкт-Петербурге был минимальный размер платы за капремонт. Из-за этого началось отставание по соответствующей программе.

- Например, минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2020 год в Москве составляет 18,86 руб., в Рязани – 11,65 руб., в Екатеринбурге – 9,72 руб. и эти цифры ежегодно увеличиваются, - отмечают в Жилкоме.