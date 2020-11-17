Вирусолог предупредил петербуржцев об опасности заражения коронавирусом во время ветра

Вирусолог предупредил, что ветер сильнее разносит коронавирус между людьми Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время сильного ветра социальную дистанцию следует увеличивать, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом во вторник, 17 ноября 2020 года, предупредил жителей Санкт-Петербурга вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко. По его мнению, расстояние между людьми в полтора метра может защитить от заражения только в безветренную погоду.

- Был проведен анализ влияния социальной дистанции. Это тоже полезные вещи, а не просто формальность, но этот вопрос тоже обсуждается. Если это безветреная погода и вы разговариваете на расстоянии полутора-двух метров, то это гарантирует безопасность, - приводят слова профессора "Невские новости".

Но если на улице есть ветер, а в это время кто-то чихал или кашлял, то поток разнесет вирус дальше двух метров на людей. Вирусолог отметил, что подобная ситуация возникает во время работы вентиляции в ресторанах.

Напомним, что во вторник в Петербурге подтвердили еще более 2,1 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.