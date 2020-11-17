61 школьный класс находятся на дистанционном обучении в Санкт-Петербурге

Более 60 классов в школах закрылись на карантин в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за коронавируса и роста других респираторных заболеваний в Санкт-Петербурге некоторые школьные класс находятся на дистанционном обучении. Так, на вторник, 17 ноября 2020 года, число коллективов средне образовательных учреждений, которые учатся на удаленке, стало меньше, чем неделей раньше.

- На 17 ноября в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 61 класс в 30 школах. Это 0,3 процента от общего количества классов в городе, - рассказали в комитете по образованию.

Отметим, что еще в пятницу, 13 ноября, на дистанционке из-за карантина находились 69 классов в 33 школах. При этом дети не просто отдыхали дома, а учились с использованием современных технологий.

Кроме того, из-за болезней в городе закрыты 16 групп в 11 детских садах.