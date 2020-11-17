Бесплатная эвакуация машин в случае ДТП на ЗСД действует в Санкт-Петербурге

На ЗСД действует услуга бесплатной эвакуации в случае ДТП Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобилистам Санкт-Петербурга напомнили о том, что на ЗСД действует услуга бесплатной эвакуации в случае ДТП. Она распространяется на автомобили 1-го и 2-го классов.

- В случае ДТП на ЗСД необходимо сразу позвонить в круглосуточный диспетчерский центр по бесплатному короткому номеру 0405, - напомнили в комитете по транспорту.

Отмечается, что чаще всего аварии на скоростной магистрали происходят в результате наезда машин на остановившиеся транспортные средства. В том числе так называемые повторные ДТП, когда наезд происходит на аварийный транспорт, пострадавший во время ДТП, случившегося ранее.

Для предотвращения повторных ДТП действует услуга бесплатной оперативной эвакуации для пользователей ЗСД.

После получения согласия водителя, специалисты диспетчерского центра самостоятельно вызывают наиболее близко расположенный к месту происшествия эвакуатор компаний партнеров, которые гарантируют минимальное время подъезда и соблюдение стандартов безопасности при работе на скоростной трассе, а также бережного обращения с имуществом пользователей.