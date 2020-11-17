Петербурженка продает рабочую каску с автографом Путина за полмиллиона рублей

Рабочую каску с автографом Путина продают в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге местная жительница продает рабочую каску с автографом президента России Владимира Путина. Объявление о продаже появилось на известном сайте "Авито" 14 ноября 2020 года. За уникальную вещицу женщина просит полмиллиона рублей.

- Продам каску рабочего с автографом Владимира Владимировича Путина. Каска новая, - говорится в объявлении.

Продавец просит за вещь 500 тысяч рублей, но уместен торг / Фото: скрин "Авито"

К объявлению прикреплены фотографии белой каски, на которой размашисто красуется автограф, очень похожий на подпись лидера страны.

"Комсомолка" попыталась связаться с продавцом, чтобы узнать историю автографа - при каких условиях, какой событии президент оставил свою подпись. Однако девушка в течение дня так и не ответила.

Также она уверяет, что у нее имеется фотография, подтверждающая подлинность автографа. Кроме того, продавец отметила, что согласна на торг при продаже.