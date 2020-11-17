Пьяный подполковник ФСИН устроил дебош в полицейском участке в Санкт-Петербурге

Видео с пьяным подполковником ФСИН, устроившим дебош в полицейском участке, попало в Сеть. Фото: СОЦСЕТИ

Пьяного подполковника ФСИН задержали на минувших выходных Санкт-Петербурге. По данным источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, речь идет об Александре Щербакове. Мужчине не понравился принудительный визит в отдел МВД, после чего он истошно кричал, рычал и оскорблял полицейских разнообразными нецензурными словами. Видео его дебоша попала в YouTube. Судя по записи, Щербаков находится в неадекватном состоянии и отказывается проходить медицинское освидетельствование.

- В СМИ говорится о том, что его уволили, однако это не соответствует действительности. Пока что ФСИН проводит поверку по факту происшествия, - добавил источник.

Добавим, что инцидент пока официально не комментировали ни в МВД, ни во ФСИН. Судя по публичным оскорблениям полицейских при исполнении, мужчине может светить уголовное дело.