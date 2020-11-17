Полиция выстрелила в петербуржца, который кидался на прохожих с ножом

Неадекватный петербуржец кидался с ножом на прохожих и полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейский выстрелил несколько раз в неадекватного петербуржца, который кидался с ножом на прохожих. Все произошло еще утром 14 ноября на проспекте Энергетиков. 35-летний мужчина бросался на всех, кого увидит. Стражи порядка тоже не стали исключением. Остановить агрессора помогло только табельное оружие – несколько пуль стали весомым аргументом для того, чтобы успокоиться. В итоге безумца увезли на «скорой» с огнестрельными ранениями. А 17 ноября он получил уголовное дело.

- Сейчас мужчина находится в медучреждении под охраной. Ему оказывают квалифицированную помощь. Подчеркнем, что для отражения нападения сотрудник полиции использовал оружие в соответствие с федеральным законом, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что любителя ножей будут судить по двум статьям – за хулиганство и угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Колонии ему вряд ли удастся избежать.