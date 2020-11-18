Научное судно «Академик Трешников» ушло из Санкт-Петербурга в 66-ю антарктическую экспедицию

"Академик Трешников" ушел в Антарктическую экспедицию из Петербурга. Фото: meteo.nw.ru / Росгидромет

Новая, 66-я по счету Российская антарктическая экспедиция началась в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. 15 ноября из порта Северной столицы на Южный полюс отправилось научно-исследовательское судно «Академик Трешников», на борту которого сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института, также расположенного на берегах Невы.

- В Антарктику направляются участники сезонной и зимовочной 66-й экспедиции, всего 32 человека. Кроме экипажа на судне находятся 11 членов вертолетного отряда и 9 участников Белорусской антарктической экспедиции, - сообщает пресс-служба Росгидромета.

Корабль везет стройматериалы, продукты для российских антарктических станций, дизельное топливо, авиационный керосин и многое другое.

При этом на подготовку и отправку экспедиции повлияла пандемия. Из-за опасности коронавируса, контакты между людьми сведут к минимуму, а от части исследований на континенте решено отказаться.

Рейс продлится 150 суток, судно вернется в Санкт-Петербург 21 апреля 2021 года.