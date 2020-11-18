Почти 400 машин вышли чистить трассы Ленобласти в «первый день зимы»

Около 400 машин вышли чистить трассы Ленобалсти. Фото: "Ленавтодор"

Сильный снегопад обрушился на Петербург и Ленинградскую область утром 18 ноября. Из-за непогоды даже изменился режим работы аэропорта Пулково. На дорогах города и области также напряженно, за уборку трасс уже принялась спецтехника.

- С первым днем зимы. На региональных дорогах Ленобласти сейчас работают почти 400 машин спецтехники. Трассы обрабатываются солевыми растворами: в течение дня температура воздуха будет повышаться, а снегопад местами усилится, - сообщает пресс-служба областного правительства.

«Ленавтодор» советует водителям не превышать скорость, держать дистанцию и внимательно следить за ситуацией на дороге.

Напомним, что кроме снега синоптики обещают и сильный ветер, вплоть до штормового скоростью до 20 метров в секунду.

К слову, кроме снега дорожники убрали и 20 поваленных ветром деревьев.