МРЭО ГИБДД на улице Руставели закрывается с 20 ноября

Зарегистрировать авто водители могут в любом районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МРЭО ГИБДД, расположенное в Петербурге на улице Руставели 46, корпус 1, закрывается с 20 ноября. Об этом автовладельцев предупреждают в Главке. Причиной закрытия станет оптимизация работы регистрационных отделов.

- В связи с проводимой оптимизацией деятельности регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, сотрудники подразделения будут перемещены в МРЭО ГИБДД № 17 на Лабораторный проспект 24, литера А, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Чтобы избежать столпотворения, здесь дополнительно откроют два окна для приема граждан, но в Главке напоминают, что все услуги автовладельцы могут получить в любом МРЭО Петербурга или Ленобласти вне зависимости от прописки.

Отметим, что подать заявление на смену прав или регистрацию машины можно также на сайте Госуслуг или в МФЦ.