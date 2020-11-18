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Петербургский школьник развращал и шантажировал 11-летнюю девочку из Ульяновска

Подросток заставлял школьницу делать обнаженные фотографии и присылать их ему через социальные сети
Лилия КОЗЛОВА
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15-летнего школьника из Петербурга поймали на развращении 11-летней девочки

15-летнего школьника из Петербурга поймали на развращении 11-летней девочки

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга поймала растлителя 11-летней девочки из Ульяновска, который на протяжении полугода требовал от нее делать снимки эротического содержания. Как стало известно в среду, 18 ноября 2020 года, подозреваемым оказался 15-летний петербургский школьник.

- 6 ноября в полицию Ульяновска обратилась 39-летняя женщина, которая рассказала, что с апреля неизвестный через социальную сеть принуждает ее 11-летнюю дочь делать фотографии эротического характера. При этом девочку шантажируют, угрожая распространить снимки в соцсети, если она не продолжит отправлять новые фото, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция начала расследование. Так, 17 ноября следователи Василеостровского района Петербурга задержали подозреваемого 15-летнего школьника. Во время допроса мальчик во всем признался. Также во время обыска у него нашли фотографии той самой девочки.

Подросток задержан. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, были ли у школьника другие малолетние жертвы.

Криминал