Пассажир автобуса погиб в лобовом ДТП с фурой в Лодейном Поле

Один человек погиб в лобовом ДТП в Лодейном Поле. Фото: vk.com/club7009606

Смертельное лобовое ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика произошло в городе Лодейное Поле Ленинградской области. Около 11 утра на Железнодорожной улице фура марки «ДАФ» врезалась в ПАЗик 10-го маршрута, смяв ему правую переднюю часть. По предварительным данным, именно автобус вылетел на «встречку».

- По данным кризисного центра, один человек из числа пассажиров автобуса погиб, а еще один пострадал. Он госпитализирован, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

По другим данным, погибли два человека, один пострадал. Сейчас эта информация проверяется, на место происшествия работают все экстренные службы Ленинградской области.

Отметим, что из-за сильной метели вся трасса в момент аварии была засыпана снегом. Точные причины ДТП установят дознаватели. Проверка уже начата.