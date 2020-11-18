Коронавирусный коечный фонд свободен на 9 процентов в Санкт-Петербурге

В Петербурге готовят новые места для больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На утро среды, 18 ноября 2020 года, в Санкт-Петербурге подтверждено еще 2 215 случаев заражения COVID-19. В общей сложности на данный момент болеют более 31,3 тысячи человек. Коронавирусный коечный фонд в больницах города свободен на 9-10 процентов. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- 5-й корпус временного госпиталя в "Ленэкспо" почти заполнен больными с легкой и средней степенью тяжести коронавируса. На четверть заполнен 7-й корпус, где содержат больных средней и тяжелой степени, - рассказал Лисовец.

Также он отметил, что на прошлой неделе число госпитализаций коронавирусных больных снизилось. Однако город должен быть готов к новому росту.

Сейчас в "Ленэкспо" готовят 8-й павильон. До конца ноября он будет обеспечен аппаратами с кислородом. За 10 дней планируется подготовить еще три павильона на 600 коек.

Также в Петербурге возводят новые корпуса госпиталя Ветеранов войн на более чем 800 мест. В течение 10 дней в центре Алмазова подготовят 250 коек для коронавирусных больных.