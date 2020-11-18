Два человека погибли в жестком ДТП на Мурманском шоссе под Санкт-Петербургом

Смертельная авария произошла на Мурманском шоссе 18 ноября Фото: принтскрин видео.

На Мурманском шоссе в Кировском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Около 10:30 часов в среду, 18 ноября 2020 года, на 65-м километре трассы столкнулись грузовик "Вольво" и иномарка "Рено". Два человека погибли на месте.

- За рулем легкового автомобиля находится 22-летний парень. Грузовик занесло на дороге и он столкнулся с иномаркой, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате жесткого столкновения на месте погибли водитель "Рено" и 47-летняя женщина-пассажир. Еще один пассажир, 21-летний молодой человек попал в больницу в тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.

Автомобилисты рассказывают, что из-за аварии часть Мурманского шоссе перекрыта. Образовалась большая пробка, которая растянулась минимум на четыре километра.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства дорожной аварии.