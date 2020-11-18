Более 8 тысяч дворников убирали первый снег в Санкт-Петербурге

На уборку первого снега в Петербурге вышло более 900 единиц техники и 8000 дворников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 18 ноября 2020 года, в Санкт-Петербурге выпал первый снег. Утром на уборку улиц вышли 578 машин и почти 1,3 тысяча работников ручного труда дорожных предприятий. Позже уборочной техники увеличилось до 650 единиц. Дворы убирали более 6,8 тысяч человек. В общей сложности город сегодня расчищали более 900 единиц техники и 8 тысяч работников ручного труда.

- В первоочередном порядке чистят от снега подходы к многоквартирным домам и контейнерным площадкам, при необходимости внутриквартальные территории обрабатываются противогололедными материалами, - рассказали в Смольном.

Отмечается, что за минувшие сутки с городских улиц вывезли 563 тонны мусора и смета. На дорогах и тротуарах было использовано 362 кубометров солевого раствора и 18 тонн песко-соляной смеси.

- Мы закупили значительное количество новой техники, чтобы дворы и улицы были убраны. При необходимости будем дополнительно привлекать людей для ручной уборки, - сказал губернатор Александр Беглов.