Более 9 тысяч медиков, заболевших коронавирусом на работе, получили выплаты Санкт-Петербурга

Более 9 тысяч петербургских медиков, заболевших коронавирусом, получили выплаты Фото: Артем КИЛЬКИН

Медики, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, получают региональные и федеральные меры поддержки. Об этом в среду, 18 ноября 2020 года, заявили в Смольном. На сегодня выплаты по 300 тысяч рублей получили 9070 медиков, заболевших COVID - 19 на работе.

- Мы делаем все от нас зависящее, чтобы поддержать медицину Петербурга в это сложное время. Понимаем, врачи устали, но они продолжают честно выполнять свою работу. И мы стараемся по достоинству ее оплачивать, - подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Кроме того, выплату в миллион рублей получили семьи 30 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Также медикам продолжат выплачивать денежную поддержку за работу с коронавирусными больными. С начала пандемии ее получили уже 44 959 медработников, общая сумма выплат составила 4,5 миллиарда рублей.