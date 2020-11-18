Дзюба возобновил тренировки с «Зенитом» после дополнительного отдыха

Артема Дзюбу заметили на тренировках "Зенита" после паузы на отдых из-за скандала. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба возобновил тренировки с командой. Напомним, главный тренер Сергей Семак заявил, что форварду дали дополнительный день отдыха из-за навалившегося на него груза в связи с публикацией скандального интимного видео в Сети.

- Продолжаем подготовку! Публикуем свежие фотографии из тренировочного центра, - написал «Зенит» по все соцсетях.

Болельщики тут же ринулись искать на снимках Дзюбу – и нашли. По фотографии не скажешь, что Артем отвлечен на личные проблемы, он вполне сконцентрирован на занятиях.

Сине-бело-голубые продолжают готовится к поединку с «Ахматом» в рамках чемпионата России. Матч состоится в Грозном в субботу, 21 ноября. Пока «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ после 14 туров, уступая в один балл московскому ЦСКА.

Что касается Дзюбы, то вымогатель, получивший видео с самоудовлетворением звезды российского футбола, требовал от Артема 5 млн долларов. Спортсмен сообщил о шантаже в ФСБ.