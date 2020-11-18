Нагрузка на амбулаторные КТ-центры выросла вдвое в Санкт-Петербурге

В 2 раза выросла нагрузка на амбулаторные КТ-центры в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга заявил о возросшей вдвое нагрузке на восемь амбулаторных центров КТ в городе. По словам главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Комздрава Татьяны Трофимовой, компьютерную томографию сейчас выполняют, в основном в инфекционных стационарах, где лечат больных коронавирусом, – сразу в 22.

- Каждый день в городе делают около 1,6 тысячи КТ-исследований, причем 50% из них – именно в стационарах. Дефицит мощностей составляет 30 исследований ежедневно, - сообщила Татьяна Трофимова в ходе Петербургского международного форума здоровья.

Однако не все КТ-центры загружены по максимуму. Как заверила глава отдела по организации амбулаторной медпомощи Комдрава Лариса Соловьева, в ближайшее время нагрузку на медучреждения с компьютерной томографией грамотно перераспределят.