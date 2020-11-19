Пять детских садов откроются в Приморском районе за полгода

Пять детских садов сдадут в Приморском районе за полгода. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пять новых детских садов появятся в самом густонаселенном районе Санкт-Петербурга - Приморском. Активное жилое строительство, которое идет здесь последние годы, вызвало нехватку социальных объектов. Некоторые стали долгостроями и жители очень ждут их сдачи в эксплуатацию.

- Детский сад на Яхтенной улице, расположенный во дворе жилого комплекса «Золотая гавань» и рассчитанный на 190 мест, строится уже 5 лет. На объекте сменилось три подрядчика. Сегодня степень готовности составляет 97%. Идет внутренняя отделка помещений, монтаж оборудования и благоустройство территории, - сообщает пресс-служба администрации Приморского района.

По словам главы района, в ближайшее время будут открыты пять детсадов общей вместимостью 780 мест. Кроме «Золотой гавани» сразу два садика по 140 мест появятся в ЖК «Новоорловский»на Суздальском шоссе. Один встроенный детский на 90 мест откроется в ЖК «Богатырь» (Полевая Сабировская, 47) и крупный детсад на 220 мест сдадут в эксплуатацию в ЖК «Чистое небо», Комендантский пр., 64к.4.